Паводковые воды затопили машинное отделение ГЭС на Алтае. Под угрозой мост

В Балыкче Улаганского района затопило 120 приусадебных участков, на которых проживает 414 человек; подтоплено 30 жилых домов, в которых проживает 135 человек, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

В малой ГЭС Кайру затопило машинное отделение. Населенный пункт Балыкча переведен на энергообеспечение от дизельгенератора. В селе Коо подтоплена дизельная электростанция.

В населенном пункте Чибиля существует угроза мостовому переходу.

В местной школе размещено 44 человека.

К месту происшествия выдвинулась группа спасателей.

Между тем высокая вода Телецкого озера добралась до заповедника. У берегов плавают целые поля из хвои, веточек и даже больших бревен, которые потом выбрасывает на берег прибоем.

Ранее отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки. Многие автомобилисты, проводившие выходные дни в Артыбаше на берегу Телецкого озера, застряли в красивейшем месте страны. Причина - разлившаяся из-за недавней аномальной жары и активного таяния ледников река Бия.

Некоторые автомобилисты решили не рисковать и остались на месте в ожидании эвакуатора. Однако те, кто добирался до Артыбаша на автобусе, все же рискнули и поехали обратно по насыпной дороге.