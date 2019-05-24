На Алтае паводок смыл мост и ЛЭП

Паводковые воды частично разрушили мост через реку Малый Ильгумень в Онгудайском районе Республики Алтай. Также пострадала линия связи и опоры линий электропередачи, пишет « Интерфакс » со ссылкой на главное управление МЧС РФ.

Река поднялась около села Хабаровка Онгудайского района. В результате частично разрушен автомобильный мост через реку Малый Ильгумень и 20 домов села оказались отрезанными от транспортного сообщения. В этом же микрорайоне подмыло опоры линии электропередачи, которые будут осматривать после понижения уровня воды, а вот связь удалось восстановить оперативно.

МЧС сообщает, что паводковая ситуация в регионе усложнилась после обильного снегопада и дождей с 14 по 16 мая в горах. Уровень воды на основных реках республики продолжает повышаться. «На Катуни в районе Чемала вода заметно прибавилась — на 303 см за сутки (до критического уровня остается около 3,5 м), в районе Тюнгура в верховьях Катуни — на 61 см за сутки. С 24 мая ожидается ясная погода», — подчеркивается в сообщении.

В селе Усть-Кумир подтопило два жилых домов и пяти домовладений, в которых проживает 22 человека, из них 9 — дети. Из-за повреждения автомобильного моста без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка.

В Уймене из-за подъема уровня воды на реке Уймень есть угроза подтопления села. В Куладе и Боочи подмыты подъездные пути автомобильных мостов через реку Каракол. Размыт подъездной путь к мосту на автодороге до села Большой Яломан: движение перекрыто, а село отрезано от транспортного сообщения.

Руководителям муниципальных образований рекомендовали обеспечить своевременное введение режимов функционирования «повышенная готовность» и «чрезвычайная ситуация».