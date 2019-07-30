Паводок в Сибири приведет к экологической катастрофе

Наводнения на юге Иркутской области могут в ближайшее время принести отходы из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в воды Байкала.

В результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон. Им питаются рыбы, которые также окажутся под угрозой смерти от голода, а затем птицы и нерпы. Это разрушит пищевую цепочку байкальской экосистемы.

Комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в ямах на южном побережье Байкала. Они состоят в из золы и шлам-лигнина — вещества, образующегося в ходе производства целлюлозы. По оценкам Росгеологии, объем накопившихся отходов составляет примерно 5 млн тонн.

Сейчас ямы заполнены практически до краев. Поэтому увеличение объема осадков и, как следствие, повышение уровня поверхностных вод может привести к тому, что так называемая надшламовая вода из них попадет в Байкал.