28 сентября
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Происшествия

Педофил заставил 11-летнюю девочку убить свою мать

В Белоруссии 11-летняя девочка совершила покушение на свою мать, это её заставил сделать 20-летний педофил по переписке в мессенджере.

Скриншоты переписки девочки и педофила
Скриншоты переписки девочки и педофила
"Инцидент Барнаул".

Житель Минска целый год "дружил" с маленькой девочкой по переписке. 20-летний белорус переписывался с девочкой, которая соврала, что ей 15 лет. Молодой человек не раз приглашал ее на свидание и даже вступил с ней в интимную связь.

Скриншоты переписки девочки и педофила
Скриншоты переписки девочки и педофила
"Инцидент Барнаул".

Минчанин даже уговорил девочку пригласить его в свой дом, но когда он начал приставать к девочке, домой вернулась ее мама. Дочь промолчала о происходящем, а спустя месяц женщина снова заметила молодого человека возле своей дочери и решила с ним серьезно поговорить. Тогда мать девочки рассказала, что ей 11 лет.

Скриншоты переписки девочки и педофила
Скриншоты переписки девочки и педофила
"Инцидент Барнаул".

Парня не остановил возраст девочки и он предложил ей отношения. А потом уговорил ее убить свою мать,

"Давай убьем ее, вместе избавимся от трупа, я нахожу это романтичным", - написал молодой человек.

Скриншоты переписки девочки и педофила
Скриншоты переписки девочки и педофила
"Инцидент Барнаул".

И девочка решилась, нанесла матери несколько ударов молотком по голове, но пострадавшей удалось выжить и позвать на помощь, выбежав из квартиры.

Минчанина арестовали, судить будут по трем статьям, но девочке удалось избежать уголовной ответственности из-за возраста.

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