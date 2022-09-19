Педофила-мазохиста и его 18-летнюю сообщницу поймали российские полицейские

На допросе подозреваемый признался в встречах с несовершеннолетними. А также рассказал, что у него было 18-летняя сообщница. Ее задержали тоже.

Обвиняемый рассказал, что просил детей доминировать над ним — давать пощечины, командовать, пишет 78.ru.

При этом раздевался догола и просил детей засовывать в него различные предметы. Дети соглашались.

18-летняя сообщница знакомилась с детьми и завлекала их в лес в заброшенное строение. За это получала деньги. А также принимала участие в насильственных действиях.

По данным правоохранителей, сексуальные действия носили подчеркнуто садистский характер.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее оперативники прикинулись 11-летней девочкой и завели переписку с педофилом.