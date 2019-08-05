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Происшествия

Пели и справляли нужду: шумную гулянку в барнаульском кафе успокоила только полиция

Жители улицы Малахова в районе «Бии» жалуются на регулярные шумные вечеринки в местном кафе. В очередной раз отдыхающих смог угомонить только наряд полиции, рассказали очевидцы в группе Barnaul22.

Вечеринка. Бар.
Вечеринка. Бар.
СС0

Жильцы ул. Малахова, 41 жалуются на соседнее питейное заведение. По их словам, музыка из кафе играла до глубокой ночи и разносилась по всему району.

Посетители танцевали на улице, громко пели и неподалеку справляли нужду, рассказывают местные жители. По их словам, такое происходит регулярно.



Кто-то из жильцов вызвал полицию, после чего шумные барнаульцы успокоились. «Нет никакой гарантии, что ситуация не повторится в последующие выходные», — сокрушается автор поста.

В Алтайском крае действует закон о тишине. Шуметь нельзя:

  • с 22:00 до 8:00 с понедельника по пятницу включительно;
  • с 22:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни;
  • с 13:00 до 15:00 — это ежедневные «часы тишины» в квартирах и подъездах в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях;
  • с 20:00 до 9:00 в будние дни и по субботам (а в воскресенье круглосуточно) нельзя делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов, построенных менее полутора лет назад.

Ранее altapress.ru писал, почему в Барнауле этот закон не работает.

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