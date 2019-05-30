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Происшествия

Пенсионер из Алтайского края продал на ярмарке медаль и попал под суд

На блошином рынке в Новосибирске 65-летний житель Алтайского края продал медаль «За отвагу». За сбыт госнаград на него завели уголовное дело, которое уже передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Медаль "За отвагу".
Медаль "За отвагу".
54.мвд.рф

После того, как полиция узнала, что пенсионер продал медаль «За отвагу», его задержали сотрудники ФСБ. Награду изъяли и доставили в экспертно-криминалистический центр, чтобы проверить подлинность.

Также у мужчины нашли и изъяли медали «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За спасение утопающих», «За освобождение Варшавы», «За оборону Москвы» и Ордена: Орден «Боевого Красного Знамени», Орден «Отечественной войны» II степени, Орден «Красной Звезды».

Дальнейшую судьбу медалей определят в судебном порядке.

Отметим, что незаконные приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР наказываются штрафом, исправительными работами или арестом на срок до трёх месяцев.

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