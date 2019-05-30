Пенсионер из Алтайского края продал на ярмарке медаль и попал под суд

После того, как полиция узнала, что пенсионер продал медаль «За отвагу», его задержали сотрудники ФСБ. Награду изъяли и доставили в экспертно-криминалистический центр, чтобы проверить подлинность.
Также у мужчины нашли и изъяли медали «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За спасение утопающих», «За освобождение Варшавы», «За оборону Москвы» и Ордена: Орден «Боевого Красного Знамени», Орден «Отечественной войны» II степени, Орден «Красной Звезды».
Дальнейшую судьбу медалей определят в судебном порядке.
Отметим, что незаконные приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР наказываются штрафом, исправительными работами или арестом на срок до трёх месяцев.