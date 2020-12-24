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Происшествия

Пенсионер не справился и устроил смертельное ДТП на трассе «Бийск — Белокуриха»

В Алтайском крае 71-летний пенсионер на отечественном автомобиле врезался во встречную машину, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

ДТП произошло 24 декабря примерно в 14:15 — на 27 км автодороги «Бийск — Белокуриха» в Смоленском районе.

«Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440 и двигаясь со стороны Бийска в направлении села Смоленское не справился с управлением», — рассказали в региональном МВД.

Пенсионер «влетел» в автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился молодой человек 1991 года рождения.

«Пассажирка отечественного авто, женщина 1955 года рождения, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водители не пострадали», — отметили в автоинспекции.

Стоит отметить, что 24 декабря в Алтайском крае произошло большое количество ДТП. Например, в Барнауле водитель без прав сбил девочку и женщину.

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