ДТП произошло 24 декабря примерно в 14:15 — на 27 км автодороги «Бийск — Белокуриха» в Смоленском районе.
«Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440 и двигаясь со стороны Бийска в направлении села Смоленское не справился с управлением», — рассказали в региональном МВД.
Пенсионер «влетел» в автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился молодой человек 1991 года рождения.
«Пассажирка отечественного авто, женщина 1955 года рождения, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водители не пострадали», — отметили в автоинспекции.
Стоит отметить, что 24 декабря в Алтайском крае произошло большое количество ДТП. Например, в Барнауле водитель без прав сбил девочку и женщину.