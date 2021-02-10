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Происшествия

Пенсионер расчленил уроженку Барнаула и раскидал останки вдоль дороги

В городе Мурино Ленинградской области 10 февраля на трассе нашли пакеты, в которых лежали части тела. По версии следствия, местную жительницу убил и расчленил мужчина, с которым она выпивала накануне.

Предполагаемая жертва из Барнаула, которую нашли под Петербургом.
Предполагаемая жертва из Барнаула, которую нашли под Петербургом.
kp.ru со ссылкой на соцсети.

7 февраля 65-летний пенсионер и 37-летняя женщина поругались в ходе застолья. Хозяин дома начал избивать гостью по голове. Удары оказались смертельными.

Чтобы скрыть преступление, мужчин разрубил тело жертвы, сложил в полиэтиленовые пакеты и раскидал их вдоль дороги.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Убийство».

По данным «КП — Санкт-Петербург», погибшей оказалась уроженка Барнаула. 9 февраля родственники подали заявление о ее пропаже.

Местная «Лиза Алерт» разместила ориентировку в интернете и вскоре с волонтерами связалась женщина.

«Она рассказала, что живет с мужем и его отцом в частном доме. В день пропажи она видела Татьяну — та распивала алкоголь и пела в караоке со свекром Игорем Валентиновичем. Когда же свидетельница вернулась домой, девушки уже не было, а старик замывал следы крови на полу», — сообщают «Плохие новости».

После разговора с полицейскими мужчина сознался в убийстве. Он пояснил, что во время драки толкнул Татьяну и она ударилась головой об угол.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, расфасовал его в пакеты и вывез в лес между поселками Матокса и Лехтуси.

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