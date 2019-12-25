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Происшествия

Пенсионер ударом ножа наказал новосибирца за оскорбление у магазина ритуальных услуг

В Новосибирской области задержали пенсионера за нападение на мужчину, которому не понравились маневры при парковке, сообщает региональное МВД.

Нож.
Нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел в Куйбышеве рядом с магазином ритуальных услуг. 65-летний мужчина ударил ножом 52-летнего оппонента в ходе возникшей ссоры.

«Потерпевшему не понравилось, как другой участник конфликта припарковал свой автомобиль, словесная перепалка переросла в драку с поножовщиной», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости доставили в центральную районную клиническую больницу.

Сотрудники полиции установили и задержали ранее не судимого пенсионера. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу.

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