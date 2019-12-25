Пенсионер ударом ножа наказал новосибирца за оскорбление у магазина ритуальных услуг

Инцидент произошел в Куйбышеве рядом с магазином ритуальных услуг. 65-летний мужчина ударил ножом 52-летнего оппонента в ходе возникшей ссоры.
«Потерпевшему не понравилось, как другой участник конфликта припарковал свой автомобиль, словесная перепалка переросла в драку с поножовщиной», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости доставили в центральную районную клиническую больницу.
Сотрудники полиции установили и задержали ранее не судимого пенсионера. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу.