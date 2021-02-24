Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пенсионерка ходила по селу и поздравляла мужчин с 23 февраля пока не замерзла насмерть

В Ульяновской области пожилая женщина погибла во время празднования Дня защитника Отечества, сообщает «Ульяновск онлайн».

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Инцидент произошел 23 февраля в поселке Октябрьский — нашли труп 64-летней женщины с признаками обморожения.

«Женщина при жизни злоупотребляла спиртными напитками. В День защитника Отечества она также была пьяной и ходила по селу, поздравляла мужчин с праздником», — рассказали изданию в региональном СК.

Во время праздничного обхода поселения пенсионерка замерзла — окоченевшее тело обнаружили на улице Студенческой.

Стоит отметить, что поселок немаленький — по официальным данным там проживают 5678 человек. Так что поздравить всех мужчин за один день — это реально проблема.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и, как того требует инструкция, проводят доследственную проверку.

Ранее в Барнауле молодой мужчина замерз за несколько дней до Нового года, возвращаясь домой с корпоратива.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость