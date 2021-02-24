Пенсионерка ходила по селу и поздравляла мужчин с 23 февраля пока не замерзла насмерть

Инцидент произошел 23 февраля в поселке Октябрьский — нашли труп 64-летней женщины с признаками обморожения.
«Женщина при жизни злоупотребляла спиртными напитками. В День защитника Отечества она также была пьяной и ходила по селу, поздравляла мужчин с праздником», — рассказали изданию в региональном СК.
Во время праздничного обхода поселения пенсионерка замерзла — окоченевшее тело обнаружили на улице Студенческой.
Стоит отметить, что поселок немаленький — по официальным данным там проживают 5678 человек. Так что поздравить всех мужчин за один день — это реально проблема.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и, как того требует инструкция, проводят доследственную проверку.
Ранее в Барнауле молодой мужчина замерз за несколько дней до Нового года, возвращаясь домой с корпоратива.