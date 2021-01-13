Пенсионерка из Барнаула 60 лет копила 3 млн рублей и «проиграла» все на бирже

82-летняя жительница Барнаула решила умножить свои накопления и поиграть на бирже. Сначала все складывалось удачно, а потом оказалось, что биржевые компании обманули пенсионерку.

С середины 60-х годов женщина откладывала свою пенсию. Ей удалось накопить 3 млн рублей. На этом бабушка не остановилась и решила заработать на бирже в интернете.

Она нашла подходящие сайты и начала увеличивать свой доход. С июня по октябрь 2020 года пенсионерка выиграла около 4 млн рублей.

«Однако, для того, чтобы „вывести“ полученный выигрыш с биржевых компаний, необходимо было оплатить соответствующие взыскания за комиссию, страховку. В итоге последняя перечислила в адрес биржевых компаний все свои накопления», — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова.

Когда женщина поняла, что только вкладывала свои деньги, а прибыли никакой не получила, она обратилась в отдел полиции.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.