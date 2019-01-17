Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам более миллиона рублей

Пострадавшая лишилась 1,2 млн рублей. Она рассказала в полиции, что заказала лекарства в интернете, но не получила их. Позже ей позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил, что подозреваемые в мошенничестве задержаны и теперь потерпевшим положена компенсация — 10 млн рублей, но только после уплаты пошлины, страховки и услуг инкассатора. Необходимую сумму пенсионерка добрала в том числе кредитами.



По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.