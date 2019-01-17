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Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам более миллиона рублей

Жительница Барнаула 1954 года рождения перевела неизвестным лицам более миллиона рублей. Женщина рассчитывая получить компенсацию за ранее совершенные в отношении нее мошенничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

Пострадавшая лишилась 1,2 млн рублей. Она рассказала в полиции, что заказала лекарства в интернете, но не получила их. Позже ей позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил, что подозреваемые в мошенничестве задержаны и теперь потерпевшим положена компенсация — 10 млн рублей, но только после уплаты пошлины, страховки и услуг инкассатора. Необходимую сумму пенсионерка добрала в том числе кредитами.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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