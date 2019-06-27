Пенсионерка из Бийска отдала экстрасенсу с телевидения 1,3 миллиона рублей

Жительница Бийска сама позвонила мошеннице, которая должна была восстановить ей карму. За свои услуги она просила 25 тысяч рублей. Это только за один сеанс, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Всего пенсионерка отдала экстрасенсу 1,3 млн рублей.