Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июня 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пенсионерка из Бийска отдала экстрасенсу с телевидения 1,3 миллиона рублей

Жительница Бийска сама позвонила мошеннице, которая должна была восстановить ей карму. За свои услуги она просила 25 тысяч рублей. Это только за один сеанс, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Всего пенсионерка отдала экстрасенсу 1,3 млн рублей.

Магический ритуал, экстрасенс.
Магический ритуал, экстрасенс.
CC0

64-летняя женщина увидела на одном из телеканалов рекламу о предоставлении услуг магического свойства. Она позвонила экстрасенсу по имени Индира. Бийчанка рассказала медиуму о своих проблемах, на что получила заключение — на женщине порча.

Исцеляющих ритуалов потребовалось много. Практически два месяца жительница наукограда ежедневно созванивалась с ясновидящей. Деньги потерпевшая занимала у знакомых и брала кредиты.

В определенный момент пенсионерка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость