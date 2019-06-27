Пенсионерка из Бийска отдала экстрасенсу с телевидения 1,3 миллиона рублей

64-летняя женщина увидела на одном из телеканалов рекламу о предоставлении услуг магического свойства. Она позвонила экстрасенсу по имени Индира. Бийчанка рассказала медиуму о своих проблемах, на что получила заключение — на женщине порча.
Исцеляющих ритуалов потребовалось много. Практически два месяца жительница наукограда ежедневно созванивалась с ясновидящей. Деньги потерпевшая занимала у знакомых и брала кредиты.
В определенный момент пенсионерка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.