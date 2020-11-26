Пенсионерка из Горно-Алтайска стала жертвой обмана мошенников, желая спасти сына от проблем

Пожилая женщина, переживая за судьбу своего сына, перевела на счет мошенника все имеющиеся денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Установлено, что на стационарный телефон 74-летней пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что сын женщины совершил ДТП, в результате которого погиб человек.

Мужчина пояснил, что виновнику происшествия грозит уголовная ответственность, но этого можно избежать, если прямо сейчас заплатить ему 300 тыс. рублей.

Пенсионерка заявила, что таких денег у нее нет, а есть только 19,5 тыс. рублей. Мошенник уверил, что на начальном этапе данной сумме будет достаточно, и потребовал перевести на указанный счет хотя бы эти деньги. Так пенсионерка и поступила.

Только после этого пожилая женщина вспомнила разговор с участковым уполномоченным полиции, который рассказывал ей о подобных фактах, и решила проверить информацию. Позвонив супруге сына, она узнала, что с ним все в порядке.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.