Пенсионерка из Рубцовска перечислила фальшивым брокерам почти полтора миллиона рублей

73-летняя жительница Рубцовска переводила деньги на якобы «брокерский» счет. О мошенничестве сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале 2022 года женщина увидела в Интернете рекламу о получении прибыли с помощью брокерской фирмы и зарегистрировалась на сайте. Вскоре ей позвонили и предложили открыть брокерский счет для получения дохода.

Женщина согласилась, прошла онлайн-обучение и перевела «брокерам» 20 тыс. рублей. Через несколько дней «консультант» сообщил о растущем доходе и порекомендовал сделать дополнительные взносы для получения больших дивидендов.

Такими темпами мошенники получили от женщины один миллион 396 тыс. рублей. Рубцовчанка несколько месяцев ждала поступление обещанной прибыли, однако деньги на счет так и не поступили. Она обратилась в полицию.