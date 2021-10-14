Пенсионерка 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории омской пенсионерки, которая с 1986 года, то есть уже 35 лет, живет без света, газа и отопления в ржавой железной бочке, которую выбросили с местного завода, сообщает пресс-служба СКР.

Во времена СССР Светлана Чернова работала крановщицей, пишет Znak.com. В 1986 году она жила в заводском общежитии, когда профком предприятия предложил ей переселиться в бочку, чтобы сократить очередь на квартиру. С тех самых пор женщина там и живет. К бочке при этом не подведены ни водопровод, ни центральное отопление (Черновой приходится зимой топить ее дровами), а несколько лет назад у нее отключили и электричество.

«Меня в прокуратуру вызвали, я сейчас оттуда выхожу. обратиться в департамент жилищной политики, написать заявление. Если они откажут, то потом на суд подавать. Из городской администрации никто не приезжал», — сказала пенсионерка в телефонном разговоре с корреспондентом издания NGS55.RU.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главу управления СКР по Омской области Олегу Винникову «доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки», пишет polit.ru.

Ранее старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко сообщал, что в ведомстве стараются «помочь заявительнице подготовить документы для отправки заявления о выделении ей временного жилья».