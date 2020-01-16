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Происшествия

Пенсионерка на Алтае пригласила мужчину почистить крышу, а тот отобрал все деньги

Полицейские задержали жителя Горно-Алтайска, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку, сообщает МВД по Республике Алтай.

Сход снега с крыши.
Сход снега с крыши.
ССО.

86-летняя женщина пожаловалась в полицию на мужчину, который ранее помогал ей очистить от снега крышу дома. Она заявила, что ее силой заставили отдать сбережения.

«В течение суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель. Подозреваемый признался, что несколько дней назад помогал пожилой женщине очистить крышу дома от снега, за что пенсионерка ему заплатила», — рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проходил мимо дома пенсионерки и решил разжиться деньгами.

В дом он проник через окно. Там увидел пенсионерку и накинулся на нее с требованием отдать ему деньги.

«Для подтверждения серьезности своих намерений мужчина ударил потерпевшую по голове, а затем повалил на кровать и принялся душить», — отметили в МВД.

Пенсионерка достала из сумочки 1500 рублей и отдала их. После чего мужчина выбежал из дома, а напуганная женщина позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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