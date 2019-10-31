Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, трагический инцидент случился на 10-м километре автодороги К-18Р в районе села Кирза.
По данным полиции, 42-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на жительницу Ордынского района, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения вне зоны пешеходного перехода.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.