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Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами кроссовера на трассе «Новосибирск — Камень-на-Оби»

Смертельное ДТП произошло на трассе «Новосибирск — Камень-на-Оби» 30 октября. Под колесами автомобиля погибла 67-летняя женщина.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, трагический инцидент случился на 10-м километре автодороги К-18Р в районе села Кирза.

По данным полиции, 42-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на жительницу Ордынского района, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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