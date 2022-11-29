Пенсионерка погибла в пожаре на Алтае

В селе Шебалино (Республика Алтай) пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме, сообщают « Новости Горного Алтая ».

Сообщение о пожаре поступило в 4:31 28 ноября. Горел частный дом на ул. Строителей в Шебалино.

Возгорание тушили шесть спасателей и две единицы техники. Когда они прибыли, крыша дома уже была охвачена огнем. Внутренняя отделка пострадала от пламени.

Во время пожара в доме находились люди. Они сами покинули горящий дом и вынесли с собой 78-летнюю родственницу. Она скончалась до прибытия пожарных. По предварительной версии, пенсионерка надышалась дыма.

Площадь пожара составила 42 кв. м. Его возможная причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.