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Происшествия

Пенсионерка получила серьезную травму на эскалаторе в барнаульском ТРЦ

12 мая в ТРЦ «Пионер» в Барнауле пожилая женщина получила травму, поднимаясь на эскалаторе, пишет «Банкфакс». Издание утверждает, что пенсионерка чуть не лишилась руки, которая угодила в механизм, а сотрудники торгового центра не пытались ей помочь. Однако представитель молла в беседе altapress.ru рассказал, что технический специалист пришел на помощь через несколько секунд после случившегося.

ТРЦ "Пионер".
ТРЦ "Пионер".
Анна Зайкова

88-летняя женщина вместе с внучкой поднималась по эскалатору с парковки на первый этаж. Пенсионерка не удержалась и упала, а ее рука оказалась между ступеней подъемной лестницы. Кожу на руке в нескольких местах разорвало на части.

Внучка пыталась помочь бабушке, но тщетно. К женщине подбежали два проходящих мимо мужчины. Издание утверждает, что никто из персонала торгового центра за 20 минут к пострадавшей не подошел, а скорую помощь вызывали прохожие.

Как рассказали altapress.ru в ТРЦ «Пионер», технический специалист эскалатора пришла на помощь через 15 секунд, и врачей вызывали именно работники торгового центра.

Женщины изначально предпочли подниматься на эскалаторе вместо более безопасного лифта, отметили в администрации ТЦ. Когда пенсионерка начала падать, ее внучка отвлеклась на телефон, рассказывают в «Пионере».

После ЧП внучка пострадавшей написала жалобу. В правоохранительные органы заявлений пока не поступало.

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