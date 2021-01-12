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Происшествия

Пенсионерка в Алтайском крае зарубила мужа топором, расчленила его тело и попыталась сжечь

Пенсионерку из Алтайского края задержали по подозрению в жестоком убийстве супруга. По версии следствия, женщина зарубила его топором, расчленила и попыталась сжечь.

Топор, кровь.
Топор, кровь.
СС0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в Родинском районе в начале января. Между супругами произошла ссора, на почве длительных неприязненных отношений.

В результате 61-летняя обвиняемая, взяв топор, нанесла супругу один удар в область головы. 62-летний мужчина скончался на месте.

Затем, желая скрыть следы преступления, женщина расчленила тело мужа и пыталась сжечь его в надворных постройках на придомовой территории.

Ранее обвиняемая уже была судима за совершение преступлений в отношении супруга. Женщину заключили под стражу.

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