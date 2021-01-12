Пенсионерка в Алтайском крае зарубила мужа топором, расчленила его тело и попыталась сжечь

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в Родинском районе в начале января. Между супругами произошла ссора, на почве длительных неприязненных отношений.
В результате 61-летняя обвиняемая, взяв топор, нанесла супругу один удар в область головы. 62-летний мужчина скончался на месте.
Затем, желая скрыть следы преступления, женщина расчленила тело мужа и пыталась сжечь его в надворных постройках на придомовой территории.
Ранее обвиняемая уже была судима за совершение преступлений в отношении супруга. Женщину заключили под стражу.