Пенсионерка в Алтайском крае зарубила мужа топором, расчленила его тело и попыталась сжечь

Пенсионерку из Алтайского края задержали по подозрению в жестоком убийстве супруга. По версии следствия, женщина зарубила его топором, расчленила и попыталась сжечь.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в Родинском районе в начале января. Между супругами произошла ссора, на почве длительных неприязненных отношений.

В результате 61-летняя обвиняемая, взяв топор, нанесла супругу один удар в область головы. 62-летний мужчина скончался на месте.

Затем, желая скрыть следы преступления, женщина расчленила тело мужа и пыталась сжечь его в надворных постройках на придомовой территории.

Ранее обвиняемая уже была судима за совершение преступлений в отношении супруга. Женщину заключили под стражу.