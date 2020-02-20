Пенсионерку, тащившую на «поводке» плачущего ребенка, разыскивают в Красноярске

В Красноярском крае следователи начали проверку по факту применения насилия к малолетнему ребенку, сообщает региональный СК.

В ведомстве отметили, что 19 февраля 2020 года в сети появилось снятое очевидцами видео, на котором видно, как женщина грубо обращается с плачущим малолетним ребенком.

«Когда он падает, тянет его за поводок по брусчатке. При этом ребенок ударяется о край бордюра и металлической лавочки», — рассказали в ведомстве.

По данному факту СК проводит проверку, в полицию направлено поручение об установлении личности женщины и ее местонахождении.

Видео опубликовал «ТВК Красноярск», съемочная группа которого и стала очевидцем.

«Ребенок громко кричал и плакал, не хотел идти за женщиной. Но она его на каком-то поводке, будто собаку, взяла и резко начала дергать. Он упал. Несколько метров протащила она его», — рассказал оператор телеканала.

Отмечается, что если СК возбудит уголовное дело, то, скорее всего, за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Наказание: от штрафа в размере до 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.