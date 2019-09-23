Пенсионерку в Алтайском крае лечили от «порчи» кормлением голубей

64-летняя пенсионерка из Михайловского района решила бесплатно проконсультироваться у психолога, но в итоге потеряла почти полмиллиона рублей. У женщины обнаружилась «порча», которую мошенник принялся лечить чудодейственным, но дорогостоящим способом, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионерка нашла на одном из сайтов в интернет объявление о бесплатных консультациях психолога. Он оставила свои контактные данные и вскоре получила звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником института психологии.

Женщина рассказала ему о своих проблемах и тот пообещал помочь. По телефону он предлагал выполнить различные «ритуалы» для снятия «порчи»: кормление голубей в парке, а также избавление от денег путем перечисления их на указанный счет.

В результате менее чем за месяц женщина перевела мошенникам 487 тысяч рублей.

Последним переводом была полученная в сентябре пенсия. Почти все деньги потерпевшая взяла в кредит. О своем методе дистанционного «лечения» пожилая женщина никому не сообщала.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Сотрудники полиции предупреждают о том, что ни в коем случае не нужно переводить денежные средства за какие-либо услуги.