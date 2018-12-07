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Трейдер «дочки» Сбербанка манипулировал деньгами пенсионеров и военных

Банк России установил факты длительного и крупного манипулирования рынками 50 ценных бумаг, которым занимался сотрудник компании «Сбербанк управление активами» Дмитрий Бергер. Мужчина совершал брокерские операции с узким кругом юрлиц за счет средств «дочки» Сбербанка, паевых инвестиционных фондов, ПФР и «Росвоенипотеки».

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Аналогичные операции мужчина проводил от имени управляющей компании «Пенсионные накопления» на деньги накоплений и пенсионных резервов фонда Сбербанка.

Поведение брокера на рынке ценных бумаг «приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволяло получить контрагентам положительный финансовый результат», отмечает ЦБ.

За 1000 совершенных сделок, партнеры Бергера получили прибыть в 150 млн рублей. При этом компании, от лица и на деньги которых работал трейдер, получили сопоставимый урон, пишет «Росбалт».

«Банк России направил материалы проверки, устанавливающие непосредственное участие Бергера. в манипулировании рынком, в правоохранительные органы», — уточняется в сообщении.

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