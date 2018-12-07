Трейдер «дочки» Сбербанка манипулировал деньгами пенсионеров и военных

Аналогичные операции мужчина проводил от имени управляющей компании «Пенсионные накопления» на деньги накоплений и пенсионных резервов фонда Сбербанка.
Поведение брокера на рынке ценных бумаг «приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволяло получить контрагентам положительный финансовый результат», отмечает ЦБ.
За 1000 совершенных сделок, партнеры Бергера получили прибыть в 150 млн рублей. При этом компании, от лица и на деньги которых работал трейдер, получили сопоставимый урон, пишет «Росбалт».
«Банк России направил материалы проверки, устанавливающие непосредственное участие Бергера. в манипулировании рынком, в правоохранительные органы», — уточняется в сообщении.