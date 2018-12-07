Трейдер «дочки» Сбербанка манипулировал деньгами пенсионеров и военных

Банк России установил факты длительного и крупного манипулирования рынками 50 ценных бумаг, которым занимался сотрудник компании «Сбербанк управление активами» Дмитрий Бергер. Мужчина совершал брокерские операции с узким кругом юрлиц за счет средств «дочки» Сбербанка, паевых инвестиционных фондов, ПФР и «Росвоенипотеки».

Кошелек, зарплата. СС0