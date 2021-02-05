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Происшествия

Перед судом предстанет «черная вдова», похоронившая 11 мужей

В Краснодарском крае завершено расследование дела против 53-летней жительницы Армавира.

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

Обвиняемая вместе с дочерьми подыскивала одиноких мужчин, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками, входила к ним в доверие и вступала в брак.

Затем она завладевала имуществом супругов, и вскоре после этого они умирали. В общей сложности жительница Армавира похоронила 11 мужей за семь лет.

Злоумышленнице помогала 57-летняя риэлтор из Новокубанска, которая поставляла сведения, пишет bfm.ru

В общей сложности обвиняемые приобрели права собственности на земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи.

Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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