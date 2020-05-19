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Происшествия

Перед церковным судом предстанут два епископа РПЦ за пьянство и ориентацию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от работы епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), сообщается на сайте Московского патриархата.

Человек в рясе избил новосибирского автомобилиста.
Человек в рясе избил новосибирского автомобилиста.
скрин youtube.com

Епископов отстранили от работы из-за сообщений, «содержащих документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями».

Обвинения будет рассматривать Высший общецерковный суд. До этого епископ Игнатий будет находиться в Краснодаре, епископ Игнатий (Тарасов) — в Петрозаводске.

Нападки на епископов «в основном сводились к пьянству и нетрадиционной сексуальной ориентации», пишет Telegram-канал «Церквач». Источник «СочиСтрим» сообщил, что епископа Игнатия (Тарасова) могли наказать за организацию застолья для представителей местной власти и бизнеса.

В 2015 году епископ Костомукшский и Кемский Игнатий устроил ДТП, в результате которого 49-летняя пассажирка машины получила двойной перелом позвоночника, пишет polit.ru. Через два дня после аварии епископ написал явку с повинной. До этого вину на себя брали два других человека. В итоге уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон.

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