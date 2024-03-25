26 марта
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Происшествия

Перед выборами президента в Барнауле предотвратили теракт. Видео

Жители Новосибирска хотели поджечь один из избирательных штабов в Барнауле. Видео момента задержания опубликовала пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Задержание преступников.
Задержание преступников.
Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

Трое молодых людей приготовили пять коктейлей Молотова и собирались поджечь избирательный штаб. Сотрудники ФСБ задержали их уже при попытке совершения теракта.

Всем троим предъявили обвинение по статье 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору).

По данным ФСБ, главе преступной группы всего 23 года. Он приехал на заработки в Алтайский край в 2023 году. Подготовить теракт ему приказала одна из запрещенных на территории страны организаций. Для совершения преступления он привлек в задание двух приятелей — 1998 и 2006 года рождения.

Фигурантам дела грозит от 12 до 20 лет заключения. Сейчас они находятся под стражей.

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