Перекресток в центре Барнаула парализовало из-за ДТП с бензовозом и автобусом

Движение оказалось почти парализованным — пробка растянулась от ул. Интернациональной до пл. Спартака, также едва движется транспорт по ул. Гоголя.
Автомобили перекрыли как минимум две полосы.
Пострадавших, по словам свидетелей, нет.
Крупногабаритное ДТП произошло в Барнауле 20 августа. На пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Гоголя столкнулся грузовик с цистерной и пассажирский автобус, сообщили altapress.ru автомобилисты.
Движение оказалось почти парализованным — пробка растянулась от ул. Интернациональной до пл. Спартака, также едва движется транспорт по ул. Гоголя.
Автомобили перекрыли как минимум две полосы.
Пострадавших, по словам свидетелей, нет.
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