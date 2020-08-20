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Происшествия

Перекресток в центре Барнаула парализовало из-за ДТП с бензовозом и автобусом

Крупногабаритное ДТП произошло в Барнауле 20 августа. На пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Гоголя столкнулся грузовик с цистерной и пассажирский автобус, сообщили altapress.ru автомобилисты.

ДТП на пр. Красноармейском в Барнауле 20 августа 2020 года.
ДТП на пр. Красноармейском в Барнауле 20 августа 2020 года.
altapress.ru

Движение оказалось почти парализованным — пробка растянулась от ул. Интернациональной до пл. Спартака, также едва движется транспорт по ул. Гоголя.

Автомобили перекрыли как минимум две полосы.

Пострадавших, по словам свидетелей, нет.

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