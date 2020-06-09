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Переквалифицировано уголовное дело в отношении Михаила Ефремова

Уголовное дело в отношении актера, заслуженного артиста России Михаила Ефремова, возбужденное по статье 264 УК РФ, переквалифицировали на ее более тяжкую часть. По ней максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Авария с участием актера произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, столкнулся с фургоном Lada. Пострадали два человека, находившихся в отечественном автомобиле, один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Позже мужчина скончался в больнице.

После аварии Ефремова задержали и направили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие в его крови алкоголя.

Актера допросили. После допроса его отпустили под подписку о невыезде, пишет bfm.ru. В момент принятия решения пострадавший в ДТП еще был жив.

В ближайшее время следователь может вынести ходатайство об аресте Ефремова.

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