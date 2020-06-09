Переквалифицировано уголовное дело в отношении Михаила Ефремова

Авария с участием актера произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, столкнулся с фургоном Lada. Пострадали два человека, находившихся в отечественном автомобиле, один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Позже мужчина скончался в больнице.
После аварии Ефремова задержали и направили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие в его крови алкоголя.
Актера допросили. После допроса его отпустили под подписку о невыезде, пишет bfm.ru. В момент принятия решения пострадавший в ДТП еще был жив.
В ближайшее время следователь может вынести ходатайство об аресте Ефремова.