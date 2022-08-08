«Перепутал педали». В Барнауле водитель сбил двух пешеходов

По словам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину и девушку, а также зацепил припаркованную иномарку Range Rover.
На кадрах видно, что пострадавшие самостоятельно сумели подняться после удара об автомобиль.
Когда автолюбителя спросили о причине ДТП, он честно признался, что просто перепутал педали, говорится в сообществе.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области машина скорой помощи сбила ребенка, после чего перевернулась. По предварительной информации, девочка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.