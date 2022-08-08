9 августа
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Происшествия

«Перепутал педали». В Барнауле водитель сбил двух пешеходов

Наезд на двух пешеходов произошел в Барнауле на улице Шумакова рядом с домом № 138. Об этом сообщает паблик «В Курсе 22» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель сбил двух пешеходов на улице Шумакова в Барнауле
Водитель сбил двух пешеходов на улице Шумакова в Барнауле
"В Курсе 22"

По словам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину и девушку, а также зацепил припаркованную иномарку Range Rover.

На кадрах видно, что пострадавшие самостоятельно сумели подняться после удара об автомобиль.

Когда автолюбителя спросили о причине ДТП, он честно признался, что просто перепутал педали, говорится в сообществе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области машина скорой помощи сбила ребенка, после чего перевернулась. По предварительной информации, девочка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

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