«Перепутал педали». В Барнауле водитель сбил двух пешеходов

Наезд на двух пешеходов произошел в Барнауле на улице Шумакова рядом с домом № 138. Об этом сообщает паблик «В Курсе 22» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель сбил двух пешеходов на улице Шумакова в Барнауле "В Курсе 22"