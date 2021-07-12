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Происшествия

Перестарался. Нетрезвый барнаулец сжег газель в попытке скрыться от росгвардейцев

Нетрезвый мужчина угнал «ГАЗель-Next». В Барнауле объявили план-перехват, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Нетрезвый барнаулец сжег газель в попытке скрыться от росгвардейцев.
Нетрезвый барнаулец сжег газель в попытке скрыться от росгвардейцев.
Пресс-служба Росгвардии.

Не справившись с управлением, мужчина заехал в песок и забуксовал. Не отпуская ногу с педали газа, он попытался выбраться из западни. От таких нагрузок автомобиль неожиданно загорелся.

После этого злоумышленник выскочил из кабины машины и попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Потушить пылающий автомобиль не удалось, он выгорел полностью.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Для дальнейшего разбирательства барнаулец был передан правоохранителям. Оказалось, что он уже был судим за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

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