Перестарался. Нетрезвый барнаулец сжег газель в попытке скрыться от росгвардейцев

Не справившись с управлением, мужчина заехал в песок и забуксовал. Не отпуская ногу с педали газа, он попытался выбраться из западни. От таких нагрузок автомобиль неожиданно загорелся.

После этого злоумышленник выскочил из кабины машины и попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Потушить пылающий автомобиль не удалось, он выгорел полностью.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Для дальнейшего разбирательства барнаулец был передан правоохранителям. Оказалось, что он уже был судим за неоднократное вождение в нетрезвом виде.