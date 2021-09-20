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Происшествия

Пермский стрелок убил пять человек в университете. Подробности (обновлено)

Пять человек погибли в результате стрельбы в Пермском госуниверситете.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Данные о пострадавших пока не публикуются, пишет ura.ru.

Силовики ликвидировали человека, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете.

«Ликвидирован», — передает telegram-канал «112».

Он открыл огонь еще до входа в здание университета. По данным РБК, мужчина использовал огнестрельное оружие.

На месте происшествия работают силовики и медики.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла днем 20 сентября. Студенты выпрыгивали из окон аудиторий, руководство университета рекомендовало тем, кто находится внутри здания, закрыться в аудиториях.

Мотивы устроившего стрельбу неизвестны.

«Сначала он намеревался открыть стрельбу в своей бывшей школе. Потом выбрал университет, в котором хотел учиться на юридическом факультете», пишет 59.RU.

На университет напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет получил ранение в ходе задержания и скончался, сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ранен, подтвердили в Следственном комитете России.

Врачи подключили 18-летнего подозреваемого к аппарату искусственной вентиляции легких и везли в больницу, но он по дороге умер, уточняет Telegram-канал Mash.

Как минимум 10 человек госпитализированы из Пермского университета, пишет Lenta.ru.

Информация обновляется.

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