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Происшествия

Пермский студент обманул жительницу Алтайского края «призом»

Студент колледжа из Пермского края с помощью фейковой страницы в соцсети обманул 35-летнюю жительницу Алтайского края, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

По версии следствия, студент в январе 2019 года отправил женщине сообщение о том, что она стала победительницей денежного приза. Чтобы она смогла получить выигрыш, пермяк попросил у собеседницы номер телефона и код для входа в онлайн-банк. Женщина это сделала, и вместо выигрыша получила только смс из банка о том, что с ее счета списаны все деньги.

Потерпевшая обратилась в органы. Сотрудникам полиции не составило труда установить истинного владельца фейковой страницы, пишет пресс-служба ведомства.

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