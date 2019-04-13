Пермский студент обманул жительницу Алтайского края «призом»

По версии следствия, студент в январе 2019 года отправил женщине сообщение о том, что она стала победительницей денежного приза. Чтобы она смогла получить выигрыш, пермяк попросил у собеседницы номер телефона и код для входа в онлайн-банк. Женщина это сделала, и вместо выигрыша получила только смс из банка о том, что с ее счета списаны все деньги.

Потерпевшая обратилась в органы. Сотрудникам полиции не составило труда установить истинного владельца фейковой страницы, пишет пресс-служба ведомства.