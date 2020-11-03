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3 ноября
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Происшествия

Перспективный российский предприниматель по версии Forbes пропал в Сочи

Сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь на 1 ноября, сообщает «Интерфакс».

Сочи.
Сочи.
СС0

Приблизительно в три часа ночи Коропов вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь.

Бизнесмен ничего не сообщал ни семье, ни друзьям. По планам в понедельник, 2 ноября, он должен был быть на связи в рабочем режиме.

Skillbox — это онлайн-университет востребованных профессий, площадка, где собраны различные образовательные курсы.

Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели», сообщает РИА Новости.

По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тыс. студентов, пишет bfm.ru. Оборот проекта за 2018 год составил 340 млн рублей.

В феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю в проекте с 10 до 60,33%.

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