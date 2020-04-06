Первый пациент с коронавирусом скончался в Сибири

Мужчине было 62 года. Он находился в областной инфекционной больнице.
«Сегодня в областной инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус», — говорится в сообщении.
По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Иркутской области 13 подтвержденных случаев заражения.
Еще один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.
Лаборатория Иркутского областного СПИД-Центра начала делать тесты на коронавирус, сообщает 6 апреля учреждение.
«В ПЦР-лаборатории проводят исследования здоровым людям без симптомов заболевания, а также медицинским работникам, которые входят в группу риска», — отметили в центре.
Сейчас учреждение в первую смену работает по своему основному направлению и занимается диагностикой и мониторингом ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Во вторую и третью смену — проводят работу по обработке анализов на COVID-19.
Ежедневно в центре могут проводить от ста до двухсот тестирований на коронавирус.