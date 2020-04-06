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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Сибири

В Иркутской области 6 апреля зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса в Сибири, сообщает правительство региона.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Мужчине было 62 года. Он находился в областной инфекционной больнице.

«Сегодня в областной инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус», — говорится в сообщении.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Иркутской области 13 подтвержденных случаев заражения.

Еще один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Лаборатория Иркутского областного СПИД-Центра начала делать тесты на коронавирус, сообщает 6 апреля учреждение.

«В ПЦР-лаборатории проводят исследования здоровым людям без симптомов заболевания, а также медицинским работникам, которые входят в группу риска», — отметили в центре.

Сейчас учреждение в первую смену работает по своему основному направлению и занимается диагностикой и мониторингом ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Во вторую и третью смену — проводят работу по обработке анализов на COVID-19.

Ежедневно в центре могут проводить от ста до двухсот тестирований на коронавирус.

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