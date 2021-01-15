Первоклассница с большим ножом гонялась за мальчиками, ткнув одному карандашом в глаз

В Кемерове проверяют инцидент в школе, где девочка угрожала ножом одноклассникам, сообщает региональная прокуратура.

Ранее в соцсетях сообщили, что девочка принесла в школу кухонный нож и начала бегать за детьми.

«Инцидент произошел в декабре в одной из школ в Лесной Поляне. Первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападет», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура и власти города начали проверку безопасности образовательного процесса в школе. О проверке также сообщил региональный СК.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», перед забегом с ножом по школе девочка якобы напала на школьника с карандашом, повредив ему глаз.

Отец одного из школьников рассказал, что дети в туалете прятались от девочки, которая пыталась порезать их ножом.

«Подбежала классный руководитель и начала девочку оттаскивать», — сообщил он, чем завершилось нападение.

По его словам, это не первый случай с этой ученицей — ранее она отбирала у ребят письменные принадлежности и телефоны.

Мужчина уверен, что для первоклассницы ситуация с ножом стала очередным этапом развития агрессии в отношении одноклассников.

Примечательно, что девочка каким-то образом смогла пронести большой нож через систему охраны — эта также вызвало вопросы правоохранителей.