Пес с раненой лапой больше двух недель бегает в районе «Гипермаркета» в Барнауле

Читательница altapress.ru сообщает, что больше двух недель видит, как в районе «Гипермаркета» бегает пес с раненой лапой. Она пыталась отдать его в приют, однако сотрудники не могут поймать животное.

По словам читательницы, в районе проспекта Космонавтов 6в с 25 апреля бегает собака с перетянутой проволокой лапой. Женщина подозревает, что пес попал в ловушку.

Местная жительница обратилась в приют "Ласка" и попросила забрать животное. Однако сотрудники не смогли его поймать. По словам женщины, они больше не приезжали.

"На мои звонки реагируют примерно так: "Мы уже трижды там побывали, отловить не можем", хотя никто их там с 27 апреля не видел и не слышал", - рассказывает читательница.

Женщина обращалась в частные приюты. Но в "Бусинке" ей ответили, что специализируются на кошках, а в "Территории спасения" ей отказали.

Сама читательница поймать пса не может, так как не позволяет возраст.

"Добрые люди дали мне сеть и сачок, но одной мне, сами понимаете, не справиться, тем более возраст у меня уже не молодецкий, хотя бегаю неплохо", - сообщила читательница.

Лапа у собаки с каждым днем пропадает, и животное от боли скулит и плачет. Но все равно близко не подходит, даже на трех лапах убегает. "Видно, что превозмогая боль", - переживает местная жительница.

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