5 мая
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Происшествия

Ужасающими случаями издевательств над животными поделились в новоалтайском приюте

Некоммерческий приют помощи бездомным животным Новоалтайска в беседе с "КП" поделился леденящими душу историями жестокого обращения с питомцами.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

В апреле волонтеры забрали собаку, с которой едва не сняли шкуру прямо живьем.

Мужчина заметил ее у местного магазина и хотел спугнуть, чтобы она не попала под машину.

Животное сперва не реагировало, а затем еле-еле поднялось. Шокированный прохожий заметил торчащую из шеи зверя рукоятку ножа. Лезвие было воткнуто глубоко внутрь.

Собаку отловили и отвезли в клинику. Там, опираясь на свой опыт, зоозащитница предположила, что с животного пытались снять шкуру, перед этим оглушив.

Скальп на черепе собаки уже разрезали пополам, а потом она, видимо, очнулась и смогла вырваться. Сейчас состояние зверя тяжелое, но стабильное.

Помощь. Собаки. Милостыня
Помощь. Собаки. Милостыня
ССО

Перед этим случилось еще одно жестокое издевательство, но уже в Барнауле.

Мужчина сильно избил свою собаку на глазах маленькой дочери.

Пока отец был в ярости, девочка позвонила в дежурную часть и вызвала помощь.

Животному диагностировали сложный перелом лапы, подозрение на черепно-мозговую травму и прокол легкого.

Ранее жители Алтайского края выступили против усыпления бездомных собак.

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