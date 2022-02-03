Пешеход погиб под грузовым поездом в Алтайском крае

Машинист заметил идущего по колее железнодорожного пути мужчину, подал звуковой и световой сигналы, но пешеход никак не отреагировал.
Тогда машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Как уточнили в транспортной полиции, инцидент произошел на станции Калманка.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Ранее 27 января на перегоне станций Дальний — Арбузовка поезд зацепил 42-летнего жителя Павловского района.