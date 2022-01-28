Сроки запуска «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск вновь размылись

Запуск электропоездов «Ласточка» между Барнаулом и Новосибирском власти обоих регионов обсуждают с 2019 года, но до сих пор определенных сроков никто не называет.

Ранее сообщалось, что пустить скоростной экспресс все же планируют в 2023 году, а теперь транспортный министр Новосибирской области Анатолий Костылевский уверяет, что «окончательное решение о сроках запуска данного проекта не принято», пишет РБК Новосибирск.

Участок железной дороги между двумя столицами электрифицирован, но существующая железнодорожная инфраструктура не позволит реализовать беспересадочное пригородное сообщение, также заявил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.

В РЖД рассказали, что ведут работу по расширению географии курсирования скоростных поездов «Ласточка», однако о сроках, направлениях и других параметрах «сообщат дополнительно».