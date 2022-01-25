Глава Барнаула рассказал, как решить проблему устаревшего парка школьных автобусов

Школьному автопарку в Барнауле требуется серьезное обновление и создание транспортного резерва. Глава города Вячеслав Франк поручил предусмотреть средства на это в действующей программе развития образования, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Барнауле курсируют 26 автобусов по 22 школьным маршрутам. Из них 17 от школ и 9 наемных, с владельцами которых заключаются контракты.

Проблема в том, отметил руководитель профильного комитета Андрей Муль, что среди имеющихся в распоряжении школ автобусов есть транспорт 2011 и 2013 годов выпуска.

По словам главы города, благодаря взаимодействию с правительством Алтайского края в школы поступило 6 новых автобусов, два из них уже работают, по остальным завершается оформление документов.

«Приобретая по три автобуса ежегодно, в течение трех лет возможно будет разрешить существующую проблему», — резюмировал Франк.

Он поручил в действующей программе «Развитие образования города Барнаула» предусмотреть средства на поэтапное обновление.