23 января -16°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы рассказали, как в аэропорту из-за тумана «нарушили антиковидный режим»

В аэропорту Барнаула пассажиров двух самолетов держали в небольшом помещении из-за задержки рейсов, сообщили в паблике go_barnaul.

Пассажиры в аэропорту Барнаула ждут задержанные рейсы.
Пассажиры в аэропорту Барнаула ждут задержанные рейсы.
instagram.com/go_barnaul.

Как отметили в паблике, 23 января из-за тумана задерживали все рейсы.

«Людей с двух самолетов держали в толпе, почти все без масок, никто не контролировал», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что многие пассажиры кашляли: «Попробуй тут не заболей».

В комментариях к записи отметили, что люди и раньше жили без масок.

«Куда девалась здоровая адекватность в обществе? Хватит уже верить в сказочные свойства этих тряпочек на лице!» — написала местная жительница.

Также подчеркнули, что решение задерживать рейсы из-за погодных условий принимает авиакомпания, но не аэропорт. Более того, силой маску на человека тоже не надеть.

Пассажиров иронично успокоили, что «омикрону еще неделю идти до Алтайского края, так что еще можно без масок кашлять».

Кстати, на Алтае выявили первые случаи омикрона — заразились двое детей и двое взрослых.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость