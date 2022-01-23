Барнаульцы рассказали, как в аэропорту из-за тумана «нарушили антиковидный режим»

В аэропорту Барнаула пассажиров двух самолетов держали в небольшом помещении из-за задержки рейсов, сообщили в паблике go_barnaul .

Как отметили в паблике, 23 января из-за тумана задерживали все рейсы.

«Людей с двух самолетов держали в толпе, почти все без масок, никто не контролировал», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что многие пассажиры кашляли: «Попробуй тут не заболей».

В комментариях к записи отметили, что люди и раньше жили без масок.

«Куда девалась здоровая адекватность в обществе? Хватит уже верить в сказочные свойства этих тряпочек на лице!» — написала местная жительница.

Также подчеркнули, что решение задерживать рейсы из-за погодных условий принимает авиакомпания, но не аэропорт. Более того, силой маску на человека тоже не надеть.

Пассажиров иронично успокоили, что «омикрону еще неделю идти до Алтайского края, так что еще можно без масок кашлять».

Кстати, на Алтае выявили первые случаи омикрона — заразились двое детей и двое взрослых.