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Жизнь

Первые случаи омикрона выявили на Алтае

В Республике Алтай зафиксировали первые четыре случая заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Омикроном заразились четверо жителей республики, сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

«У двух детей и двух взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе обнаружено заражение омикрон-штаммом коронавируса», — сказал Максимов.

Состояние у всех заболевших стабильное. Среди заразившихся — первоклассник и студентка одного из образовательных учреждений.

Зараженные омикроном взрослые, по предварительным данным, накануне посещали Алтайский край и Москву.

«Во всех организациях, где были контакты, усилен сандезрежим, ведется меднаблюдение», — подчеркнул Максимов.

Судя по всему, речь идет об организациях на территории Республики Алтай.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ревакцинировался перед атакой омикрона, ожидаемой в конце января.

Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал работодателям отправить 30% сотрудников на удаленку, поскольку появление омикрона в крае — вопрос времени.

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