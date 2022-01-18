Томенко ревакцинировался перед атакой омикрона, ожидаемой на Алтае в конце января

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram пожелал здоровья жителям региона и сообщил, что поставил вторую прививку от ковида.

Томенко отметил, что штамм коронавируса «омикрон» приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где появляется.

«Думаю, уже к концу января мы увидим очень серьезные цифры и по Алтайскому краю. Снизить риск заражения или, по крайней мере, заметно смягчить течение болезни на сегодняшний день мы можем только за счет вакцинации. Прививка в подавляющем большинстве случаев дает такую возможность. Поэтому я вчера ревакцинировался. В поликлинике порекомендовали Спутник-Лайт. Он показан тем, кто переболел и вакцинировался, и кто младше 60 лет», — написал губернатор.

Он напомнил, что в крае полностью привились уже около 1,05 млн человек, однако этого еще «недостаточно для создания коллективного иммунитета».

«Более 300 тысяч жителей края поставили прививку более полугода назад. Им пришло время ревакцинироваться. Пока это сделали только 60 тысяч человек. У меня тоже прошло полгода после прививки „Спутником V“», — отметил Томенко.

Губернатор подчеркнул, что в условиях подъема заболеваемости необходимо ревакцинироваться, причем независимо от уровня антител.

«Уважаемые жители Алтайского края! Если вы еще не поставили прививку от ковида — поставьте. Если прошло полгода после прививки — ревакцинируйтесь. Этим вы защитите себя, своих родных и близких, всех, кто рядом с вами. Ведь это ваша жизнь и ваш выбор в ней. Будьте здоровы!» — обратился глава региона к народу.

Напомним, Томенко первый раз привился от ковида в сентябре 2021 года — об этом он сообщил в Instagram и опубликовал видео вакцинации.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона: заседание оперштаба по этой теме провел губернатор.