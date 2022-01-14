В Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона

В Алтайском крае начали готовиться к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма омикрон. Заседание оперштаба по этой теме провел губернатор Виктор Томенко.

Заразиться омикроном рискуют в первую очередь непривитые, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями, напомнил глава краевого минздрава Дмитрий Попов.

При этом, как отметили в Роспотребнадзоре, заражение новым штаммом происходит в разы быстрее, чем при дельта-вирусе.

Омикрон быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, а заразившийся человек может заражать других уже через сутки. Сами же симптомы появятся только на 4−5 день заражения.

Именно это объясняет взрывной рост заболеваемости.

Пока случаев заболевания омикроном в Алтайском крае не подтвердилось.

Антиковидные меры

Ограничения дали свой результат, заметили участники обсуждения. За декабрь удалось в два раза сократить коечный фонд ковидных госпиталей, снизилось количество больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В последнее время фиксируется много нарушений антиковидного указа, поэтому правоохранительным органам поручили усилить меры контроля. Речь идет о соблюдении масочного режима и проверки QR-кодов.

Томенко также рекомендовал всем ведомствам детально проработать свои планы подготовки к новой волне коронавируса.

«Планы эти сложные на самом деле. Всё там сложно: от привлечения людей до необходимости выделения значительных объемов финансирования. Дорабатывайте планы. Считайте, какие будут необходимы потребности, будем решения принимать уже в начале следующей недели. В первую очередь по здравоохранению. Формируем планы и потребности, защищаем их в Правительстве края, готовимся к новой волне или, возможно, к волнам», — резюмировал глава региона.

Ранее Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью.