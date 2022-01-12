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Жизнь

Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Минздрав разработал систему, позволяющую мониторить продолжительность жизни россиян и оперативно оценивать показатель «Потерянные годы жизни» (ПГЖ). Об этом пишут на сайте Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Гроб. Похороны.
Гроб. Похороны.
pexels.com

С помощью системы можно высчитывать уровень преждевременной смертности в России. Используя ее, специалисты ведомства назвали регионы, в которых жители «потеряли» больше всего лет жизни.

В их числе:

  • Чукотка. Здесь в среднем умирают на 7,76 лет;
  • Чечня. В этом регионе показатель составляет 7,18 лет;
  • Ненецкий автономный округ — с 7,17 «потерянными» годами;
  • Тува — с 7,16 годами;
  • Оренбургская область — с 9,91 годами.

Среди основных причин преждевременной смертности — сердечно-сосудистые заболевания и коронавирус.

Также отмечается, что предельная продолжительность жизни в стране к 2050 году должна вырасти до 92 лет.

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