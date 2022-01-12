Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью

С помощью системы можно высчитывать уровень преждевременной смертности в России. Используя ее, специалисты ведомства назвали регионы, в которых жители «потеряли» больше всего лет жизни.
В их числе:
- Чукотка. Здесь в среднем умирают на 7,76 лет;
- Чечня. В этом регионе показатель составляет 7,18 лет;
- Ненецкий автономный округ — с 7,17 «потерянными» годами;
- Тува — с 7,16 годами;
- Оренбургская область — с 9,91 годами.
Среди основных причин преждевременной смертности — сердечно-сосудистые заболевания и коронавирус.
Также отмечается, что предельная продолжительность жизни в стране к 2050 году должна вырасти до 92 лет.