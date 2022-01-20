Мэр Барнаула рекомендует работодателям отправить 30% персонала на удаленку

Появление омикрона в Алтайском крае — вопрос времени. Прогноз медиков неутешителен. Барнаульские чиновники собрались по видеосвязи, чтобы обсудить, что с этим делать.

Омикрон уже на подходе к региону, поэтому необходимо провести подготовку и со всей ответственностью соблюдать ограничительные меры, подчеркнул мэр Вячеслав Франк.

В кратчайшие сроки, добавил он, необходимо исправить ситуацию в торговых центрах, где к проверке QR-кодов относятся формально, и в транспорте, где нарушения допускают линейные работники.

Франк поручил увеличить число рейдов в районах города и на транспорте.

Заседание оперштаба по ковиду в Барнауле. barnaul.org

«По прогнозам медиков, пятая волна пандемии в ближайшее время может достигнуть Алтайского края и его столицы. В органах муниципальной власти необходимо провести подготовительную работу, в том числе по переходу 30% персонала на удаленную работу в случае резкого роста заболеваемости в Барнауле. Мы рекомендуем проработать этот вопрос руководителям всех городских предприятий», — сказал Вячеслав Франк.

Также участники заседания говорили и о вакцинации. В городе работают 14 прививочных пунктов, вакцины достаточно, и есть возможность выезжать на предприятия.

Чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо привить 90−95% населения, заявили в медицинском сообществе.

Как уже сообщалось, число новых выявленных случаев коронавируса в последние дни растет.