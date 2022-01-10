Запуск «Ласточки» Барнаул-Новосибирск отложили до 2023 года

РЖД вновь отложили запуск первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка», который будет курсировать по маршруту Новосибирск-Барнаул, сообщил amic.ru заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Планировалось, что «Ласточка» начнет ходить с декабря 2020 года, но теперь пустить скоростной экспресс планируют в 2023 году.

Со слов Коровина, специалистам осталось определиться, где построить депо для обслуживания поездов, просчитать тарифы и выстроить логистику.

«У нас все готово. Абсолютно все. Уже договорились губернаторы обоих регионов, мы составили расписание. Завод может в год выпускать только 360 вагонов. На нас не хватает. В РЖД предлагают для начала провести модернизацию депо в Омске. На это необходимо около 110 млн рублей», — рассказал чиновник.

По предварительным планам, региону нужно три вагона на основе платформы Siemens Desiro— два на маршрут и один в запас.

В будущем маршрут «Ласточки» планируют продлить до станции «Тягун» Заринского района.

Как уже сообщалось, в 2019 году состоялась демонстрационная поездка «Ласточки».