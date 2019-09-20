19 сентября от барнаульского вокзала в Новосибирск отправился ускоренный электропоезд «Ласточка». По итогам демонстрационной поездки представители РЖД и власти Алтайского края обсудят регулярный запуск «Ласточек» между региональными столицами. Altapress.ru побывал внутри современного поезда и выяснил, чем он отличается от привычных электричек.

Краткое содержание

Комфорт и безопасность

Первое, что бросается в глаза в «Ласточке» — это длинные вагоны, которые не разделены входными площадками на несколько частей. Пассажиры могут без труда перемещаться из одного конца поезда в другой, тамбуров нет. В «Ласточке» пять вагонов, в каждом из которых имеется биотуалет. Всего в поезде — 341 посадочное место. У выходов со всех сторон есть тепловые завесы, зимой люди у дверей не почувствуют холода.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Представители РЖД отметили, что к главным достоинствам «Ласточки» производители относят ее высочайшую ресурсоэффективность, надежность и комфортабельность. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, которая поддерживает комфортную температуру в салоне.

Поезд может передвигаться со скоростью до 160 км/ч в зависимости от условий и состояния путей. Обычные электрички достигают показателей максимум в 120 — 140 км/ч.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

В каждом из вагонов имеются мягкие кресла с удобными подголовниками. Внизу между сиденьями есть розетки, которые подойдут для зарядки различных гаджетов. Само сиденье можно отрегулировать, отодвинув его ближе или дальше.

«Это очень удобно, ортопеды рассказали, что этого достаточно для отдыха», — отметил один из представителей РЖД.

Положение подлокотников также можно изменить — опустить или наоборот убрать. За креслом — откидной столик. Неподалеку видны вместительные полки и стеллажи для багажа.

Также в вагонах размещены табло, на которых показаны время, температура внутри вагона и на улице, скорость движения поезда. Здесь же бегущей строкой идет расписание по графику движения. В обед 19 сентября на улице было по-летнему жарко, +25 градусов, но внутри поезда духота не ощущались, климатическая установка работала хорошо.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

На новой «Ласточке» с комфортом ездят не только пассажиры, но и обслуживающий персонал. В «голове» и «хвосте» для них есть специальные блоки. Там находятся столик, удобные сиденья, а рядом тележки, холодильное оборудование, микроволновка и другая техника.

Удобно в «Ласточке» будет и маломобильным группам пассажиров. Для них предусмотрены специальные места и автоматические подъемники, которые смогут доставить прямо в вагон. Кроме того, для слабовидящих нанесено много надписей шрифтом Брайля.

Отметим, что также в «Ласточке» есть бизнес-холл на 12 человек с удобными креслами и столиками.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Вместе с журналистами «Ласточку» осмотрели и жители города. Внимание горожан привлекли красные ящики, которые находились под некоторыми сиденьями. Выяснилось, что там лежит лестница, которую можно использовать в случае непредвиденной ситуации. Перед этим нужно разбить стекло молотком. Рядом есть подробная пошаговая инструкция.

Большинство барнаульцев были в восторге от увиденного, один из мужчин сказал, что больше всего оценил комфортабельность. «Здесь круче, чем в самолете! Билеты наверняка будут стоить в разы дешевле, а внутри также удобно». Другие горожане были менее словоохотливы, но, осматривая новую «Ласточку», без конца повторяли: «Круто» или «Класс».

Когда в Алтайском крае может появиться своя «Ласточка»

В демонстрационную поездку 19 сентября отправились специалисты завода-производителя, представители дирекции скоростного сообщения РЖД, руководство Алтайского региона ЗСЖД, а также министерства транспорта Алтайского края.

Обычных пассажиров в вагонах не было. Расстояние между Барнаулом и Новосибирском электропоезд преодолел за 3 часа 18 минут.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

В РЖД рассказали, что главная цель поездки— оценка технической возможности запуска электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме. Специалисты также посмотрят, смогут ли участвовать регионы в организации перевозок на таких поездах по ЗСЖД.

Сейчас в Новосибирске электрички работают на постоянном токе, а в Барнауле на переменном. Поэтому пассажирам из краевой столицы приходится пересаживаться в Черепаново. У «Ласточки» же — двойное питание, один поезд едет прямо до Новосибирска, что очень удобно.

Один из представителей РЖД рассказал, что в других регионах охотно приобретают такие поезда. Например, их уже купили в Иваново, Пермь, Екатеринбург. В настоящее время важно оценить заинтересованность и возможности нашего субъекта.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Виталий Кляйн, пресс-секретарь Алтайского региона ЗСЖД, отметил, что пока рано говорить о точной дате запуска таких поездов в крае, регулярности маршрутов и стоимости билетов.

Напомним, тестовая поездка «Ласточки» по маршруту Барнаул-Новосибирск прошла еще в 2014 году. С тех пор руководство РЖД называло разные сроки запуска регулярного сообщения, но они постоянно сдвигались. С 2017 года топ-менеджмент РЖД перестал анонсировать точные даты запуска проекта, но утверждал , что не отказывается от него.

Ранее предполагалось, что «Ласточку» запустят при участии бюджетов Алтайского края и Новосибирской области. Однако пока о финансировании стороны так и не договорились.

В чем особенности поезда

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан компанией «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для РЖД. Данный состав состоит из 5 вагонов, общая длина состава 130 метров.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Подобные поезда возили пассажиров во время зимних Олимпийских игр в Сочи. После соревнований часть из них остались на Северо-Кавказской железной дороге, как символ Олимпиады, остальные направили курсировать в наиболее нагруженные железнодорожные узлы в европейской части России.